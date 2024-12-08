В Березовском двое рабочих получили серьезные ожоги после хлопка в цистерне

Накануне в Березовском на территории западной промзоны двое рабочих 30 и 40 лет едва не сгорели заживо из-за хлопка в цистерне. В момент возгорания они находились внутри и обезжиривали ее перед окраской.

«После того, как оба мужчины выбрались из цистерны, огонь был потушен другими рабочими. Пострадавшие доставлены в больницу, за их жизнь борются врачи. Более подробные и точные обстоятельства инцидента выясняются», – отметил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

В настоящий момент следственный отдел Березовского организовал проверку по статье 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда». «Проведён осмотр места происшествия, изъяты, в том числе, фрагменты обгоревшей одежды, образцы жидкости, которой обрабатывалась внутренняя поверхность цистерны. Опрашиваются очевидцы и руководство организации, истребуется интересующая следствие техническая документация, должностные инструкции и т.д. Выясняется степень тяжести вреда, причинённого здоровью пострадавших, выполняются иные мероприятия, по итогам которых инциденту будет дана надлежащая правовая оценка», – сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

Березовский, Дарья Деменева

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