В больнице умер рабочий, пострадавший после взрыва в цистерне в Березовском

Рабочий, пострадавший при взрыве в цистерне на территории Березовского, скончался в больнице от обширных ожогов. Мужчине было 40 лет. За жизнь второго пострадавшего продолжают бороться врачи.

Напомним, инцидент случился утром 7 декабря в помещении цеха промышленного предприятия. Двое мужчин выполняли работы по обезжириванию внутреннего пространства металлической цистерны перед ее покраской. Внутри емкости произошел хлопок газо-воздушной смеси, на рабочих воспламенилась одежда. Мужчины смогли выбраться из цистерны, после чего пожар потушили другие сотрудники. Пострадавших сразу госпитализировали, у них были тяжелые ожоги.

По факту смерти рабочего в Березовском возбуждено уголовное дело по ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека», сообщили в следственном комитете. Обстоятельства инцидента устанавливают следователи.

Березовский, Ангелина Сергеева

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