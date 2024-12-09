Строители прогнозируют отток госденег из жилья в промышленность

В 2025 году «строительные» бюджеты перейдут из жилого сектора в отрасль ОПК. Такой прогноз дали СРО «Уральское объединение строителей» и СРО «Лига проектных организаций» по результатам опроса более 2000 участников отрасли.

«СВО привела к увеличению объема проектно-строительных работ на 30%. Поэтому, говоря о прогнозах развития рынка в 2025 году, респонденты сообщали о переходе из строительства жилья в более выгодный режим работы с промышленными объектами, в том числе с оборонными предприятиями и металлургическими компаниями», – сообщили авторы прогноза.

Они также отметили, что из-за падения объемов строительства в коммерческом и жилом секторе, роста инфляции и ставки ЦБ в следующем году часть компаний покинет рынок, но «появятся новые, более устойчивые».

«В 2025 году начнется разработка типовой проектной документации по строительству школ. Ее применение даст возможность свести к минимуму сроки и затраты на подготовку и согласование проектной документации, можно будет строить еще быстрее», – добавил представитель обеих СРО Сергей Ренжин.

Екатеринбург, Елена Сычева

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