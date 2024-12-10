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Вторник, 10 декабря 2024, 15:27 мск

Новости Екатеринбург

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На рынок недвижимости Екатеринбурга зашли 7 новых игроков

В Екатеринбурге появились семь новых застройщиков по итогам 2024 года. Суммарно они построили порядка 120 тысяч квадратных метров жилья. Всего с января на рынок первичной недвижимости вывели 734,8 тысячи квадратных метров жилья в 55 жилых комплексах, подсчитали аналитики сервиса «Объектив.рф».

«Сейчас на рынке новостроек Екатеринбурга сохраняется высокая конкуренция. И несмотря на сложную ситуацию с субсидированной ипотекой, в текущих условиях рынок первичной недвижимости Екатеринбурга остается достаточно привлекательным для застройщиков», – предположили авторы исследования.

Ранее представители СРО «Уральское объединение строителей» и СРО «Лига проектных организаций» в итоговом исследовании рынка за 2024-й предполагали, что из-за падения объемов строительства в коммерческом и жилом секторе, роста инфляции и ставки ЦБ в следующем году часть компаний покинет рынок, но «появятся новые, более устойчивые».

Екатеринбург, Елена Сычева

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