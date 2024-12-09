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Понедельник, 9 декабря 2024, 11:57 мск

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Врачи рассказали о самочувствии отравившихся на Ямале юных спортсменов

Дети, которые в конце прошлой недели заболели в Тарко-Сале во время соревнований по конькобежному спорту, чувствуют себя уже лучше.

«Несовершеннолетним оказывают всю необходимую помощь, их состояние улучшилось», – передает РИА «Новости» со ссылкой пресс-службу ямальского департамента здравоохранения.

Как уже сообщал «Новый День», инцидент с массовым отправлением группы детей и взрослых, прибывших из Свердловской области на соревнования по конькобежному спорту в Тарко-Сале, произошел 7 декабря. После состязания были госпитализированы 27 человек. Среди них – 24 ребенка от 9 до 13 лет. Первые симптомы отравления появились в пятницу, 6 декабря, уточнили в Роспотребнадзоре. Пострадавшие жаловались на тошноту и рвоту.

«Все заболевшие, контактные были обследованы на наличие возбудителей кишечных инфекций. По результатам ПЦР-исследований РНК норовируса обнаружена у 12 детей, двух взрослых», – рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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