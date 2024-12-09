Санврачи установили, кто и чем заразил юных свердловских спортсменов на Ямале

На Ямале сантарные врачи установли , кто и чем заразил группу детей-спортсменов из Свердловской области. Причиной массового плохого самочувствия стал повар из столовой, где размещались дети и сопровождающие их взрослые. У работника пищеблока была выявлена кишечная инфекция, сообщили в пресс-службе РПН по ЯНАО.

«Обследован персонал пищеблока, по результатам которого РНК норовируса обнаружена у повара. Заражение произошло в результате употребления в пищу инфицированных блюд, а также в дальнейшем – при непосредственном контакте между детьми группы», – сообщает пресс-служба ведомства.

В столовой провели дезинфекцию. На 16:00 8 ноября инфекция распространяться прекратила – новых случаев заболевания зарегистрировано не было. Управление Роспотребнадзора по ЯНАО контролирует ситуацию.

Напомним, что инцидент с массовым отправлением группы детей и взрослых, прибывших из Свердловской области на соревнования по конькобежному спорту в Тарко-Сале, произошел 7 декабря. После состязания были госпитализированы 27 человек. Среди них – 24 ребенка от 9 до 13 лет. Первые симптомы отравления появились в пятницу, 6 декабря, уточнили в Роспотребнадзоре. Заболевшие жаловались на тошноту и рвоту.

«Все заболевшие, контактные были обследованы на наличие возбудителей кишечных инфекций. По результатам ПЦР-исследований РНК норовируса обнаружена у 12 детей, двух взрослых», – рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Салехард, Елена Васильева

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