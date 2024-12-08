На Ямале массово отравились дети-спортсмены из Свердловской области

В Тарко-Сале отравились юные спортсмены из Свердловской области.

Следователи проводят проверку. Сейчас у Следкома Ямала есть сведения о 39 пострадавших.

«По версии следствия, 7 декабря 2024 года в Тарко-Сале проходили Межрегиональные соревнования по конькобежному спорту, где выступали несовершеннолетние спортсмены из Свердловской области. После чего, в больницу обратилось порядка 39 детей с признаками отравления, тошноты, рвоты, некоторые ребята госпитализированы»,– рассказали в следственном управлении СК Ямала.

Возможно, будет возбуждено дело по ст. 238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

В рамках проведения доследственной проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства при организации питания несовершеннолетних.

Пуровский район, Наталья Ефремова

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