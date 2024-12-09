Сирийские студенты УрФУ получат материальную помощь

Руководство Уральского федерального университета приняло решение о предоставлении материальной помощи студентам, приехавшим из Сирии.

«28 наших студентов из Сирии, которые осваивают основные образовательные программы и не могут рассчитывать на помощь из дома из-за событий на родине, получат материальную помощь в размере трёх прожиточных минимумов из расчёта на декабрь, январь и февраль», – сообщает телеграм-канал УрФУ.

Как уже сообщал «Новый День», 8 декабря вооруженные антиправительственные формирования захватили Дамаск. Премьер-министр Сирийской арабской республики Мухаммед Гази аль-Джалали выразил готовность передать власть мирным путем. Позже он заявил иностранным СМИ, что для Сирии наступает новая эпоха и в стране необходимо провести свободные выборы. Президент Башар Асад и его семья получили убежище в России.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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