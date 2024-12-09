«Проиграли все»: политологи прокомментировали падение Башира Асада

В Сирии произошел государственный переворот. Президент Башар Асад бежал из страны, сейчас ее контролирует вооруженная оппозиция. Политологи анализируют причины случившегося и строят прогнозы на будущее.

Политолог Павел Данилин в своем телеграм-канале пишет, что одной из причин кризиса в Сирии стал быстрый рост населения. «Да, Алеппо выросло вдвое, а Дамаск на 50%, но когда-то малые города типа Хама, Ракки и Эль-Баба выросли в разы. Последний, например – с 30 до 140 тысяч. Неплохой достаток городского населения сменился проблемами, усугубленными санкциями – бедными в Сирии являются 12 млн населения, что составляет по разным оценкам от 50 до 70% (так то население Сирии считается за 25 млн человек, но все оценки той же ООН дают лишь 18 млн после гражданской войны). Соответственно, огромная доля бедной и безработной молодежи, равно как это было в Египте, Алжире и Тунисе, – приводит к взрывоопасной революционной смеси. Направленной против своих старших (во всех смыслах) – властей, ЛОМов, старейшин».

Сейчас, по мнению эксперта, важно понять, что будет с российскими военными базами, расположенными в Сирии: «Если наши базы останутся, а контракты геологоразведки и добычи сохранятся, то понятно, что можно будет забыть, кто там в ИГИЛ был, а кто в американском университете Уичито учился... Но вряд ли. Не для того англичане с турками режим Асада сносили, чтобы русские в Тартусе и Хмеймиме до 2066 года базировались», – считает Данилин.

Политобозреватель Андрей Перла в своей колонке для издания «Абзац» назвал произошедшее поражением России. «Мы взялись защищать Сирию (и сначала одержала победу), но не довели дело до конца. Да, требовалось послать в Сирию в сто раз больше солдат, а Россия в период СВО не могла себе такого позволить. Но тем не менее. Кроме того, произошедшее – поражение Ирана. Он-то мог прислать Асаду сколько угодно дивизий. Понятно, что персы решили избежать большой войны. Итог: почти все, что сделали за последние 10 лет две державы, оказалось напрасным.

Победителем считает себя Турция. «Эрдоган победил Асада!» – так и пишут в турецких социальных сетях. Но одновременно выпустил из бутылки страшного для турок джина: курды, создав свое государство на территории Сирии, займутся «своими» землями и в Турции. Там нас ждет вторая серия. Как бы не страшнее первой. Победителем считает себя и Израиль. Он стремится окружить себя бедными бессильными странами, где непрерывно продолжаются гражданские войны. Такие страны победить его не могут. Думаю, что Иорданию евреи тоже скоро подожгут, несмотря на ее показное дружелюбие.

Охваченные боями страны Востока – питательная среда для исламского экстремизма. Сирия Асада могла бы поддерживать иллюзию мира с Израилем. «Бармалеи» способны только на террор. Так что победителей нет. Проиграли все».

Как уже сообщал «Новый День», ситуация в Сирии обострилась в конце ноября, когда террористические группировки начали масштабное наступление и проникли в несколько провинций арабской республики. Боевикам удалось занять ряд ключевых городов и деревень провинции Алеппо и взять под контроль провинцию Идлиб, а также город Хама. 8 декабря вооруженные антиправительственные формирования захватили Дамаск. Премьер-министр арабской республики Мухаммед Гази аль-Джалали выразил готовность передать власть мирным путем. Позже он заявил иностранным СМИ, что для Сирии наступает новая эпоха и в стране необходимо провести свободные выборы. Президент Башар Асад и его семья получили убежище в России.

Дамаск, Евгения Вирачева

© 2024, РИА «Новый День»

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