Президент Сирии оставил пост и покинул страну

Президент Сирии Башар Асад, который возглавлял страну с 2000 года, после переговоров с рядом участников вооруженного конфликта на территории арабской республики принял решение оставить президентский пост и покинул страну, дав указание осуществить передачу власти мирным путем. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел России.

В ведомстве уточнили, что Москва в этих переговорах не участвовала.

В то же время МИД России обратился «ко всем вовлеченным сторонам с убедительным призывом отказаться от применения насилия и решать все вопросы управления политическим путём». В связи с этим Российская Федерация находится в контакте со всеми группировками сирийской оппозиции.

Одновременно принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан РФ, находящихся в Сирии. Российские военные базы на территории Сирии находятся в режиме повышенной боевой готовности. На данный момент серьёзной угрозы их безопасности нет, уточнили в российском МИД.

Как сообщал «Новый День», сегодня вооруженные антиправительственные формирования захватили Дамаск. Премьер-министр арабской республики Мухаммед Гази аль-Джалали выразил готовность передать власть мирным путем. Позже он заявил иностранным СМИ, что для Сирии наступает новая эпоха и в стране необходимо провести свободные выборы.

В западных СМИ со ссылкой на источники сообщалось о возможной гибели Асада.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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