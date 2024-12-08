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Западные СМИ сообщили о возможной гибели президента Сирии

Архив. Фото: пресс-служба Кремля

Президент Сирии Башар Асад с высокой долей вероятности мог погибнуть в авиакатастрофе. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на два анонимных источника в арабской республике.

При этом не исключается возможность того, что экипаж самолета, на котором Асад мог предположительно вылететь из Дамаска, мог выключить передатчик, в результате чего борт пропал с радаров.

«Он исчез с радаров, возможно, транспондер был выключен, но я полагаю, что более вероятно, что самолет был сбит», – заявил один из собеседников Reuters.

Ранее сообщалось, что столицу Дамаска захватили вооруженные антиправительственные формирования. Премьер-министр арабской республики Мухаммед Гази аль-Джалали выразил готовность передать власть мирным путем.

Позже он заявил иностранным СМИ, что для Сирии наступает новая эпоха и в стране необходимо провести свободные выборы.

Дамаск, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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