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Понедельник, 9 декабря 2024, 17:12 мск

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В метро Екатеринбурга запускают техническую обкатку обновленных поездов

В Екатеринбургском метрополитене с 11 по 24 декабря будут обкатывать два обновленных состава, которые недавно прошли модернизацию. Поезда будут выходить на линию в «непиковое» время, при этом посадка пассажиров производиться не будет.

Составы прошли модернизацию на Октябрьском электровагоноремонтном заводе (ОЭВРЗ) в Санкт-Петербурге. Техническая обкатка необходима для проверки всех аппаратов, систем и приборов вагонов при движении с установленными скоростями в условиях работы на линии в различных режимах. Перевозить пассажиров обновленные поезда начнут в январе 2025 года, сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Как уже сообщал «Новый День», после запуска модернизированных составов на линию интервал движения поездов должен сократиться на 30 секунд.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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