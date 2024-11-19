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Вторник, 19 ноября 2024, 11:22 мск

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Интервал движения поездов в метро сократится на 30 секунд

Пассажиры будут ждать метро на полминуты меньше: в екатеринбургский метрополитен после капитального ремонта вернули восемь вагонов.

Как отметили в пресс-службе подземки, специалисты заменили всю электрику, колесные пары и рамы, восстановили двигатель, отремонтировали кабину машиниста и тормозные цилиндры, в салонах поставили новые сиденья, установили поручни и оборудовали места для инвалидов.

Теперь парк метрополитена включает 17 четырехвагонных составов, срок службы которых продлится до 2035 года. Время между прибытиями в пиковые часы будет составлять не 4 минуты, а 3,5.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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