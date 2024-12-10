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Вторник, 10 декабря 2024, 09:36 мск

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На елки с катка на главной площади намотают 4 км гирлянд

В Екатеринбурге продолжается строительство ледового катка на площади 1905 года. Сейчас площадку проливают водой, на все потребуется примерно 1000 кубометров, а высота льда составит 10 см.

Кроме того, по периметру уже установили искусственные и живые елки. Их украсили гирляндами, общая протяженность которых достигает 4 километра, сообщили в пресс-службе мэрии.

Напомним, главный городской каток откроется 21 декабря с шоу Ильи Авербуха. Проработает каток до 16 февраля. Потом лед начнут ломать и вывозить. Чтобы при этом не повредить брусчатку, ранее на ней создали подушку из 2 слоев водонепроницаемой ткани и песка.

Екатеринбург, Елена Сычева

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Метки / Новый год

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