Петарды, гирлянды, праздничный стол: как уберечь питомца от стресса в новогодние праздники

Новогодние каникулы становятся настоящим испытанием для многих владельцев домашних животных. К неприятным последствиям могут привести игры кошек и собак с наряженной елкой и непривычная еда с праздничного стола. Кроме того, зачастую питомцы пугаются грохота фейерверков за окном и срываются с поводка.

«Количество потеряшек по всей стране становится в десятки раз больше. Все потому, что когда пес, например, слышит салют, сильно пугается таких резких звуков, и у него появляется суперспособность выпутываться из самых надежных поводков», – ранее сообщали в ассоциации «Зооправо».

Чтобы избежать столкновения с пиротехникой, необходимо выбрать правильное время и место для прогулки. Утром и днем лучше выгуливать животных в лесистой местности либо по тихим улицам, а вечером – ближе к дому. Во время праздников не стоит спускать собак с поводка, поскольку у питомца от неожиданного хлопка может возникнуть приступ панического страха.

Испугавшуюся собаку необходимо немедленно отвести домой, в заранее подготовленное уютное тихое место. Оно должно быть затемненным, находиться далеко от окна, батарей и акустических систем и шумных электроприборов.

По словам зоозащитников, салюты, хлопушки и петарды пугают не только питомцев, но и диких животных, которые в панике выбегают на автотрассы и гибнут под колесами машин, а также птиц – они сбиваются с траектории и врезаются в стены и окна зданий.

Неприятные последствия для животных может принести и новогодний декор. Например, кошки обожают шуршащие и блестящие гирлянды, мишуру и дождик. Часто такие игры заканчиваются нарушением пищеварения, порезами от осколков стеклянных игрушек, занозами от иголок, переломами, ударом электротоком. В этом случае помочь питомцу может только ветеринарный врач. Специалисты рекомендуют не пускать животных в комнату, где стоит елка, а также не украшать нижние ветви новогоднего дерева мишурой, гирляндой и сладостями.

Стол – одна из самых больших опасностей для животных. Запах вкусной еды привлекает и кошек, и собак. Ошибочно полгать, что кусок колбасы, сыра, отбивной или куриная косточка не навредят. Обычно в праздники питомцы страдают от переедания, отравлений и пищевых аллергий. Поэтому стоит кормить любимца привычной для него пищей и строго-настрого запретить гостям прикармливать его блюдами со стола.

Если хозяева захотели побаловать питомца, лучше заранее приобрести специальные лакомства или подготовить «праздничный стол» для домашнего животного из тех продуктов, которые ему точно можно (например, несколько кусочков яблока, моркови и груши).

Ветеринары благотворительного фонда «Зоозащита» рекомендуют владельцам питомцев проверить аптечку. В ней должны быть препараты и для животных при отравлениях и травмах (активированный уголь, смекта, регидрон, дезинфицирующие средства, бинты). Если питомец стал вялым, отказывается от еды, у него рвота или диарея, нужно обратиться к ветеринару. Только врач установит точную причину тревожных симптомов.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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