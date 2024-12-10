Двухлетний ребенок погиб на пожаре в уральской деревне (ФОТО)

На пожаре в деревне Хомутинина (Талицкий район) погиб 2-летний мальчик. Мама безуспешно пыталась спасти малыша. Она в больнице с ожогами, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Свердловской области.

В СУ СКР Свердловской области рассказали, что возгорание произошло внутри частного дома. В этот момент отец был на работе, а мать на несколько минут вышла во двор, чтобы накормить скотину. Когда она вернулась домой, то обнаружила задымление и быстро распространяющийся огонь. На место ЧП была вызвана пожарная охрана. К сожалению, спасти ребенка не удалось.

Для определения точных причин возгорания и смерти малыша будут проведены необходимые экспертные исследования. По итогам проверки следователем СК России будет принято процессуальное решение.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых добавил, что семья на профилактических учетах не состояла.

Талица, Елена Владимирова

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