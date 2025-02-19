Женщине, по вине которой в пожаре погиб ребенок, грозит до двух лет лишения свободы

В Талицкий районный суд направили уголовное дело в отношении матери, по вине которой в пожаре погиб двухлетний ребенок. Женщине грозит до двух лет лишения свободы по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

Как ранее писал «Новый День», в прошлом году 10 декабря загорелся частный дом в деревне Хомутинина. В этот момент отец был на работе, а мать на несколько минут вышла во двор, чтобы накормить скотину. Когда она вернулась, то обнаружила задымление и увидела, что огонь быстро распространяется. Как пояснили в пресс-службе региональной прокуратуры, пожар начался из-за того, что женщина оставила затопленную печь с открытой дверцей.

«Она занималась домашними делами и топила печь, у которой не имеется поддувала, поэтому, чтобы был приток воздуха для горения, необходимо было немного приоткрывать дверцу печи. Поскольку ребенок находился рядом с очагом возгорания, мальчик быстро надышался продуктами горения, что и повлекло его смерть на месте происшествия. Предприняв безуспешную попытку по спасению сына, женщина была вынуждена покинуть горящий дом, т.к. понимала, что в данной ситуации сама уже не может чем-либо помочь ребенку. После этого она вызвала пожарных», – рассказал старший помощник руководителя СУ СК России по Свердловской области Александр Шульга.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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