В Основинском парке екатеринбуржцам не хватает туалетов и детских площадок

При благоустройстве Основинского парка в Екатеринбурге стоит особое внимание уделить установке общественных туалетов и детских площадок. Такое мнение высказали большинство горожан, принявших участие в обсуждении мастер-плана благоустройства территории.

Мастер-план: администрация Кировского района Екатеринбурга при участии парка Маяковского

Кроме того, люди хотят видеть в парке спортивные площадки с тренажерами и воркаут, фонтан, площадки для выгула собак, зоны отдыха с шезлонгами и навесами, кофейни и фуд-корт, волейбольные и баскетбольные корты, сообщает телеграм-канал «Екатеринбург. Главное». Также для горожан важно, чтобы парк был огорожен по периметру и закрывался на ночь.

Как уже сообщал «Новый День», Основинский парк в 2024 году вошел в список территорий голосования за общественные пространства, претендующие на благоустройство по программе «Формирование комфортной городской среды», но проиграл парку 50-летия ВЛКСМ, за который проголосовало более 100 тысяч жителей.

Основинский парк появился на месте соснового бора в 1920 году и получил свое название в честь реки Основинки, протекавшей неподалеку. В 1950-е годы на улице Основинской был создан питомник для деревьев, где посадили много ясеней, тополей и яблонь. Вокруг парка строили дома, и он становился все меньше.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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