Мэрия Екатеринбурга подготовит проект благоустройства «собачьего» парка, победившего в голосовании

В Екатеринбурге объявили предварительные итоги голосования за общественные пространства, претендующие на благоустройство по программе «Формирование комфортной городской среды». Победу одержал парк 50-летия ВЛКСМ, за него проголосовало более 100 тысяч жителей. Работы по благоустройству «собачьего» парка, как его называют горожане, начнутся уже в следующем году, сообщили в пресс-службе мэрии.

Напомним, голосование по ФКГС проходило с 15 марта по 30 апреля. В нем приняли участие 325 тысяч екатеринбуржцев, причем несколько десятков тысяч человек подтянулись буквально в последние сутки до окончания голосования. Сначала сообщалось, что для получения федеральных денег на благоустройство парка-победителя Екатеринбургу нужно собрать 380 тысяч голосов. Но затем выяснилось, что планка была завышена. Выполнил ли город необходимый минимум, пока достоверно неизвестно.

Между тем глава Екатеринбурга Алексей Орлов объявил, что мэрия разработает проект благоустройства парка 50-летия ВЛКСМ. «Мы показали хороший результат – треть от общего количества голосов по Свердловской области. Теперь нашей задачей станет подготовка проекта благоустройства парка. Необходимо показать екатеринбуржцам, что они не просто так проявляли активность, рассказывали о ФКГС своим близким. Мы обязаны благоустроить парк самым лучшим образом, чтобы мотивировать жителей оставаться неравнодушными», – заявил градоначальник.

Напомним, по программе ФКГС в Екатеринбурге были благоустроены сквер у Оперного театра, набережная Исети от улицы Малышева до Куйбышева, Зеленая Роща, Солнечные аллеи, парк имени XXII Партсъезда и первый этап Преображенского парка. В этом году будет проводиться второй этап благоустройства Преображенского парка в Академическом районе.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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