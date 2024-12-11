В магазинах начался предновогодний ажиотаж

В магазинах Екатеринбурга начался предновогодний ажиотаж. Как сообщает корреспондент «Нового Дня», особым спросом у уральцев пользуются шампанское, конфеты, шоколад, мясные деликатесы, икра, свечи, новогодние украшения, сувениры с символикой Нового года и символом наступающего 2025 года – как известно, это будет год Змеи.

Кроме того, в торговых точках также начались продажи искусственных и настоящих новогодних деревьев – как срубленных, так и в горшках с землей, чтоб постояли как можно дольше. Растет спрос и на новогодние подарки. В этом году новогодний ажиотаж подстегивает нестабильность рубля – практически каждый день поступают новости о повышении цен на те или иные группы товаров. Большое переписывание ценников эксперты прогнозируют уже после Нового года.

Екатеринбург, Елена Васильева

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