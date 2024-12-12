Татьяна Мерзлякова: «Призывники сами спрашивают, как подписать контракт»

В Свердловской области есть призывники, которые практически сразу выражают желание заключить контракт с Минобороны. Об этом заявила на пресс-конференции уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова.

«Я хотела бы сказать всему сообществу свердловчан: мы так воспитали наших ребят, что некоторые солдаты, которых только призвали, еще находясь на сборном пункте в Егоршино, спрашивают, как можно подписать контракт. Я сама это видела, слышала, и сама убеждала, что от вас будет больше пользы, если вы подучитесь», – рассказала омбудсмен.

Татьяна Мерзлякова ответила на вопрос о том, как уральские срочники несколько месяцев назад оказалась в окружении в Курской области. «Да, наши ребята оказались в кольце в Курской области. Но это наша территория, Российской Федерации. Командир 43-й бригады в первый же день прислал список всех ребят, которые попали там в плен, и мы вернули всех», – рассказала она.

Всего с начала года из плена было возвращено 29 уральских военнослужащих. Сколько еще человек остается там, омбудсмен раскрывать не стала. «За все годы работы, что мы занимаемся возвращением военнопленных, я пришла к одному выводу, что возвращение из плена требует тишины. Могу сказать, что все обращения, которые поступают, проверяются», – заявила Татьяна Мерзлякова.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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