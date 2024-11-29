За 9 месяцев 2024 года из плена вернулись 26 уральцев

За 9 месяцев 2024 года из украинского плена удалось вернуть 26 военнослужащих из Свердловской области. Об этом сообщила на пресс-конференции омбудсмен Татьяна Мерзлякова, отвечая на вопрос «Нового Дня».

«В первые же дни нам удалось застать очень вовремя ситуацию с курскими срочниками, потому что к нам обратился непосредственно командир бригады. Так получилось, что тогда к нам зашли вероломно силы ВСУ и захватили их в плен, я на второй день имела список. Он был отправлен куда надо со всеми данными. Нам удалось их вернуть. Спасибо всем, кто занимается военнопленными», – сказала Мерзлякова.

Уполномоченный также сообщила, что многие военнослужащие, которых удалось вернуть из плена, вскоре возвращаются на фронт. «Приходят, приносят букет цветов и уходят обратно. Говорят: «Просто хотел сказать, чтобы вы не ругались, я созвонился с ребятами, меня там ждут», – поделилась Татьяна Мерзлякова.

Как уже сообщал «Новый День», 14 сентября Москва и Киев совершили обмен пленными. В Россию вернулись 103 военнослужащих. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «14 сентября т.г. в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 103 российских военнослужащих, захваченных в плен в Курской области», – говорится в пресс-релизе.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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