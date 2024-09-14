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Суббота, 14 сентября 2024, 14:26 мск

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Россия вернула более 100 военнослужащих, захваченных в плен в Курской области

Москва и Киев совершили обмен пленными. В Россию вернулись 103 военнослужащих. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«14 сентября т.г. в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 103 российских военнослужащих, захваченных в плен в Курской области», – говорится в сообщении.

В настоящее время освобожденные из плена находятся в Белоруссии, где им оказывают медицинскую помощь, а также дали возможность связаться с родственниками. В скором времени они вернутся в Россию, где пройдут лечение и реабилитацию.

«При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты», – добавили в оборонном ведомстве.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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