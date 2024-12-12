Омбудсмен прокомментировала отмену концерта Глеба Самойлова

Уполномоченный по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова призналась, что ее отношение к публичным высказываниям некоторых артистов изменилось после того, как она побывала в зоне СВО.

Если раньше омбудсмен допускала возможность любых высказываний со сцены, то теперь для нее все стало несколько сложнее, заявила Мерзлякова на пресс-конференции, отвечая на вопрос о своем отношении к отмене концертов Олега Ягодина и Глеба Самойлова.

«Не знаю, что сейчас происходит с Глебом. У меня какой-то разрыв идет. Но сегодня, пока идут боевые действия, мы не должны с публичных арен высказывать какие-то свои противоположные точки зрения. Мы должны быть с нашими солдатами», – сказала Татьяна Мерзлякова.

Как уже писал «Новый День», недавно в Екатеринбурге был повторно отменен концерт Глеба Самойлова. Первый раз экс-участник «Агаты Кристи» должен был выступать на площадке клуба 4 августа этого года с программой, посвященной его дню рождения. Но концерт был отменен на фоне скандала вокруг выступления Самойлова в Красноярске – по заявлению зрителей, артист вышел на сцену в нетрезвом виде. При этом выступление в городе оплачивали власти. Кроме того, общественники припомнили, что Глеб Самойлов и члены его нынешней группы выступают с заявлениями политического свойства, расходящимися с государственной политикой. Второй раз концерт был назначен на 4 января, но недавно стало известно, что и его не будет.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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