Концерт Глеба Самойлова в Екатеринбурге отменен повторно

В Екатеринбурге повторно отменен концерт Глеба Самойлова. Первый раз экс-участник «Агаты Кристи» должен был выступать на площадке клуба 4 августа этого года с программой, посвященной его дню рождения. Но концерт был отменен на фоне скандала вокруг выступления Самойлова в Красноярске – по заявлению зрителей, артист вышел на сцену в нетрезвом виде. При этом выступление в городе оплачивали власти. Кроме того, общественники припомнили, что Глеб Самойлов и члены его нынешней группы выступают с заявлениями политического свойства, расходящимися с государственной политикой.

Вторая попытка выступить в Екатеринбурге была перенесена на 4 января 2025 года.

«Мероприятие «День Рождения Глеба Самойлова – Все Хиты Агата Кристи!», запланированное на 4 января 2025 в клубе «Фабрика», отменено», – такая запись появилась накануне на сайте по продажам билетов.

Неофициальным порядком сообщалось, что билеты на концерт в новогодние каникулы продавались плохо.

Напомним, что 5 октября этого года в Екатеринбурге в ККТ «Космос» с аншлагом прошло выступление основателя группы «Агата Кристи» Вадима Самойлова. На сцене он отметил свое 60-летие. Концерт прошел с аншлагом. Билеты были раскуплены полностью.

Екатеринбург, Елена Васильева

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