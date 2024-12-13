Вице-мэр Екатеринбурга назвал строительство трассы М-12 причиной дефицита кадров в городском транспорте

Вице-мэр Екатеринбурга Андрей Корюков заявил, что на решение проблемы нехватки водителей в Гортрансе уйдет до двух лет. Оказывается, дефицит кадров в общественном транспорте возник из-за оттока рабочей силы на стройку федеральной трассы Екатеринбург – Казань.

«Очень большой дефицит водителей. Рядом с нами проходит федеральная стройка, федеральная трасса от Казани до Екатеринбурга, от Екатеринбурга до Тюмени. И, конечно, она отвлекает достаточно большое количество водителей. Но мы сегодня понимаем, что год-два, и стройка закончится, она уйдет дальше, будет неэффективно ездить, и люди обратно вернутся в город. Заработная плата у нас достаточно высокая, но вот по механизаторам, водителям, мы испытываем большой дефицит», – рассказал Андрей Корюков в эфире ОТВ.

Чиновник добавил, что еще одним решением проблемы должна стать транспортная реформа, которая стартует с 1 января 2025 года. Ее суть – переход всего общественного транспорта на систему брутто-контрактов, в том числе частных перевозчиков.

«Мы увеличиваем стоимость одного километра проезда. Это позволит все-таки повысить заработные платы, сократить дефицит. Это позволит им отремонтировать технику и закупать новую технику. Но самое главное, что мы как горожане ждем, это эффективность графика выхода транспорта на линию», – отметил Андрей Корюков.

Следить за движением автобусов, трамваев и троллейбусов будет новая центральная диспетчерская система. При необходимости специалисты будут включать «зеленую волну», чтобы городской общественный транспорт проходил быстрее в утренние и вечерние часы пик. За невыход состава на линию и несоблюдение графика движения транспортные компании будут получать штрафы.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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