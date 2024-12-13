«Необычное имя – это всегда вызов», – психолог о том, как Агриппинам и Орешникам взаимодействовать с миром

Выбор имени для ребенка – это значимое решение, которое оказывает влияние на всю его жизнь. Ярослава, Серафима, Елеазар, Корнелий – родители порой выбирают для детей довольно экстравагантные имена. Так, несколько недель назад житель Набережных Челнов, отец 14 детей, заявил «Газете.ру», что будущего сына назовет Орешником в честь баллистической ракеты. Как необычные имена в дальнейшем могут отразиться на психике детей и их взаимодействии с миром, рассказала «Новому Дню» психолог Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталия Куликова.

По словам эксперта, родители выбирают редкие имена в основном из-за желания выделиться или быть «в тренде». Она отметила несколько сложностей, с которыми могут столкнуться Агриппины или Добрыни в современном мире.

Недопонимание и насмешки со стороны сверстников. Принятие человека в коллективе играет важную роль, особенно в детском возрасте. К примеру, одноклассники могут шутить над ним и давать обидные прозвища из-за необычного имени. Профессиональные трудности. «Взрослея, люди с редкими именами могут сталкиваться с профессиональными трудностями. Согласно исследованиям, необычное имя может вызывать у работодателей стереотипы или предвзятость. Хотя современное общество становится более толерантным, имя иногда все еще влияет на первое впечатление», – отмечает спикер. Сложные отношения отцов и детей. Дети могут спрашивать родителей: «Почему вы назвали меня так странно?» и обвинять их.

Из-за необычного имени у ребенка могут появиться стеснение перед сверстниками, замкнутость, низкая самооценка и желание сменить имя или взять псевдоним. Но, по словам Куликовой, все зависит от характера ребенка и родительского воспитания. Имя может стать не болевой точкой, а источником силы: «С другой стороны, необычное имя может выделить ребенка, заставить других запомнить его. Если родители помогут ребенку принять имя как часть своей уникальности, оно может стать точкой роста: развивается уверенность в себе, формируется ощущение собственной исключительности, укрепляется умение отстаивать свои границы и отвечать на критику».

Но если комплекс имени очень яркий у ребенка, то психолог дала несколько рекомендаций, как помочь справиться с этим.

Объяснить значение имени. Родителям стоит рассказать ребенку, почему они выбрали именно это имя, с чем важным или красивым оно связано. Научить гордиться именем. Уникальность ребенка нужно подчеркивать, объяснять, что быть не таким как все – это преимущество. Развивать уверенность. Если ребенок сталкивается с насмешками, лучше помочь ему подготовить достойные ответы или научить игнорировать провокации. Поддерживать его выбор. Если подросток хочет использовать сокращение, псевдоним или даже сменить имя, важно прислушаться к нему. Как отмечает специалист, это не предательство, а поиск комфорта. Учить быть терпимым. Ребенок с необычным именем должен понимать, что не все сразу его примут, но это не повод обесценивать себя.

«Необычное имя – это всегда вызов. Оно может стать как источником проблем, так и ресурсом для роста личности. Главное – поддерживать ребенка, помогать ему принимать себя и объяснять, что имя – лишь часть его уникальности, но оно не определяет ее полностью», – подытожила Наталия Куликова.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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