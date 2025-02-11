Детей запретят называть Пельменями и Тумбочками

Российские законодатели снова вернулись к вопросу о странных именах, которые некоторые родители дают своим детям. Идею подала депутат Госдумы Татьяна Буцкая.

В Госдуме при ее участии уже разработан законопроект об ограничении на нестандартные имена для детей, инициативой предполагается утвердить список разрешенных имен, сообщает ТАСС.

Изначально концепция законопроекта заключалась в том, чтобы запретить называть девочек именами мальчиков, а мальчиков – именами девочек. Но теперь, заявила депутат, законопроект предполагает наличие «большого закрытого списка» разрешенных имен. «Надо защищать детей от того, что они могут стать Пельменями, Столами, Тумбочками», – сказала Татьяна Буцкая.

Как уже сообщал «Новый День», первый закон о запрете на странные имена в России был принят в 2017 году. Его разработчики в пояснительной записке перечислили самые необычные имена, которым родители называли своих детей: Христамрирадос, Ярослав-Лютобор, Принцесса Даниэлла, Лука-Счастье Саммерсет Оушен, Николай-Никита-Нил, Заря-Заряница, Апрель, Полина-Полина, София-Солнышко. В Пермском крае живут братья Люцифер и Вольдемар, а в многодетной семье петербуржцев растут Царь, Царица и Государь. Кроме того, упоминалась история мальчика, которого собирались назвать сочетанием аббревиатуры и цифр – БОЧ рВФ 260602 (Биологический объект человека рода Ворониных-Фроловых, родившийся 26 июня 2002 года). Ребенок много лет жил без документов.

Закон, принятый в 2017 году, запретил гражданам России давать детям имена, содержащие цифры, буквенно-цифровые обозначения, символы, знаки препинания, числительные, бранные слова, аббревиатуры, а также указания на ранги, должности и титулы. Соответствующие изменения внесены в Семейный кодекс.

Жители Свердловской области в последние несколько лет сохраняют интерес к необычным именам для новорожденных детей, однако ни Пельменей, ни Тумбочек среди них нет – уральцы предпочитают имена с историческим или мифологическим уклоном. Например, в 2023 году в Свердловской области родились Аполлон, Ратибор, Моисей, Святозар, Велеслав, Доброслав, Авигея, Афина, Фотиния, Радослава, Ярославна и Любава. Кроме того, в Екатеринбурге живут два мальчика по имени Космос, они появились на свет в 2021 и 2022 году. В Нижнем Тагиле в 2022 году родились Ассоль, Афина, Адам, Дионисий, Спартак, а в Екатеринбурге – Златослава, Милослава, Моника, Сияна, Ной, Радосвет, Астемир, Давлат, Дарий, Иво, Леон, Минтимер, Урал, Филат.

Психологи советуют молодым родителям с осторожностью подходить к выбору необычных имен, так как в дальнейшем они могут отразиться на психике детей и их взаимодействии с миром, рассказала «Новому Дню» психолог Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталия Куликова. По словам эксперта, родители выбирают редкие имена в основном из-за желания выделиться или быть «в тренде». Она отметила несколько сложностей, с которыми могут столкнуться Агриппины или Добрыни в современном мире.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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