Госдума запретила называть детей Люциферами, Царями и Принцессами / И давать ребенку тройную фамилию

Публикации за 21.04.17

Госдума утвердила в третьем, окончательном чтении законопроект, запрещающий родителям давать детям имена, содержащие цифры, буквенно-цифровые обозначения, символы, знаки препинания, числительные, бранные слова, аббревиатуры, а также указания на ранги, должности и титулы. Соответствующие изменения внесены в Семейный кодекс. Кроме этого, документ запрещает давать детям тройные фамилии. Если закон будет подписан президентом, то малыш может получить фамилию отца, матери или же двойную. В первом и втором чтениях законопроект был одобрен соответственно 7 марта и 14 апреля.

Законопроект был внесен в Госдуму еще весной прошлого года сенатором Валентиной Петренко. Автор документа поясняла, что сотрудники регистрирующих органов не вправе отказывать родителям, желающим назвать своих детей нелепым именем. При этом странные и экзотические имена создают трудности для маленьких граждан в детских садах и школах.

Если изначально законопроект регламентировал только имена детей, то ко второму чтению по инициативе депутатов из фракции ЕР Оксаны Пушкиной, Ольги Баталиной, Ольги Окуневой, а также сенатора Людмилы Нарусовой в документ были добавлены нормы о фамилиях. В будущем, если в семье с ребенком с двойной фамилией родятся другие дети, которым также родители пожелают дать двойную фамилию, она должна будет быть такой же, как у первого ребенка. Последовательность фамилий в двойной фамилии менять будет нельзя.

В пояснительной записке перечислялись самые необычные имена, которым родители в последнее время называли своих детей: Христамрирадос, Ярослав-Лютобор, Принцесса Даниэлла, Лука-Счастье Саммерсет Оушен, Николай-Никита-Нил, Заря-Заряница, Апрель, Полина-Полина, София-Солнышко. В Пермском крае живут братья Люцифер и Вольдемар, а в многодетной семье петербуржцев растут Царь, Царица и Государь. Кроме того, упоминалась история мальчика, которого собирались назвать сочетанием аббревиатуры и цифр – БОЧ рВФ 260602 (Биологический объект человека рода Ворониных-Фроловых, родившийся 26 июня 2002 года). Ребенок до сих пор живет без документов.

Ранее документ нашел поддержку в правительстве. Там посчитали, что принятие такого закона может способствовать защите конституционных прав несовершеннолетних граждан на «нормальное» имя.

Москва, Светлана Петрова

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