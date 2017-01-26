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Общество

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Публикации за 26.01.17

Никакой нецензурщины, Люциферов и Христамрирадосов / Госдума рассмотрит закон об именах

Никакой нецензурщины, Люциферов и Христамрирадосов Госдума рассмотрит закон об именах

Депутаты Госдумы готовятся рассмотреть законопроект, устанавливающий требования для имен в Семейном и Гражданском кодексах России. К первому чтению документ предусматривает запрет на использование в качестве имени цифр, аббревиатур, ненормативной лексики, а также символов. Не исключено, что ко второму чтению добавятся новые ограничения.

Законопроект был внесен в Госдуму еще весной прошлого года сенатором Валентиной Петренко, пишут «Известия». Авторы документа поясняли, что сотрудники регистрирующих органов не имеют права отказывать родителям, желающим назвать своих детей нелепым именем. При этом необычные и экзотические имена создают трудности для маленьких граждан в детских садах и школах.

В пояснительной записке приводились самые необычные имена, которым родители в последнее время называли своих детей: Христамрирадос, Ярослав-Лютобор, Принцесса Даниэлла, Лука-Счастье Саммерсет Оушен, Николай-Никита-Нил, Заря-Заряница. Кроме того, упоминалась история мальчика, которого собирались назвать сочетанием аббревиатуры и цифр – БОЧ рВФ 260602 (Биологический объект человека рода Ворониных-Фроловых, родившийся 26 июня 2002 года). Уточняется, что ребенок до сих пор живет без документов.

В прошлом году законопроект нашел поддержку в правительстве и думском комитете по вопросам семьи, женщин и детей. Там посчитали, что принятие такого закона может способствовать защите конституционных прав несовершеннолетних граждан на «нормальное» имя.

Теперь рассмотреть документ готовится думский комитет по госстроительству и законодательству. Депутаты не исключают, что ко второму чтению перечень ограничений, обозначенный в законопроекте, может пополниться. К нему добавят запрет на нелепые и странные имена, например, названия месяцев.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 26.01.17

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