Почему нельзя украшать машины новогодними гирляндами: объясняет ГАИ

Перед Новым годом многие автовладельцы, чтобы создать праздничное настроение, украшают свои машины гирляндами. В Госавтоинспекции предупреждают: такие эксперименты могут закончиться очень плохо, и поясняют, почему.

Первая опасность – перегрев и пожар. Использование некачественных гирлянд или неправильное подключение может привести к перегреву проводов и даже возгоранию.

Вторая – работа гирлянд создает значительную нагрузку на электрическую систему автомобиля, что может привести к быстрой разрядке аккумулятора и сложностям с запуском двигателя.

Третья – нарушение видимости. Яркий свет гирлянд может ослеплять водителя и других участников дорожного движения, увеличивая вероятность аварийных ситуаций.

Четвертая – несоответствие законодательству. Установка дополнительных источников света на автомобиле нарушает требования ПДД и технического регламента «О безопасности колесных транспортных средств».

Пятая – повреждения автомобиля. Неосторожное обращение с электрической системой автомобиля может привести к коротким замыканиям и повреждениям электропроводки.

«Если вы хотите создать праздничное настроение, выберите безопасные и законные методы украшения автомобиля, такие как тематические наклейки или магниты, которые легко установить и снять, не нарушая целостности автомобиля», – советуют гаишники.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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