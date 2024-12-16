Уральцы теряют интерес к живым елкам на Новый год

В уральских лесничествах с каждым годом уменьшается количество заявок на заготовку новогодних деревьев.

Как рассказал на пресс-конференции начальник департамента лесного хозяйства по УрФО Олег Сандаков, если в 2018 году жители закупили на праздник 40 тысяч живых елей, то в 2022 году – уже только 20 тысяч, а в 2023 году – около 18 тысяч. Но большая часть заготовок живых елей (13,5 тысячи деревьев) в прошлом году все равно приходилась на Свердловскую область.

«У некоторых людей сходить в лес за новогодней елкой – семейная традиция. Ближе к празднику родители с детьми приезжают в лесничество, выбирают дерево, потом пьют чай на природе. Как мне рассказывала одна молодая семья, для них выбор лесной елки – это приключение выходного дня», – поделился историей директор Нижнетагильского лесничества Александр Тимерханов.

«Я думаю, люди стали более бережно относится к природе. В лесах стали меньше мусорить и жечь костры, случаи незаконной рубки тоже сокращаются. К тому же сейчас на рынке большое разнообразие искусственных елей. Поэтому спрос на живые деревья сокращается», – отметил Олег Сандаков.

Чтобы самостоятельно срубить елку на Новый год, нужно обратиться в лесничество, составить договор и оплатить заготовку дерева. После этого можно отправиться на участок, указанный лесничим, и выбрать понравившуюся елку. Как пояснил Олег Сандаков, на заготовку новогодних елей отводятся территории, где все равно рано или поздно пришлось бы вырубать молодые деревья – квартальные просеки, лесохозяйственные дороги, пожарные разрывы, охранные зоны ЛЭП и трубопроводов.

«Никакого вреда лесу и экологии контролируемые вырубки не несут. Но повторю: именно контролируемые. За незаконную вырубку нарушителям грозят штрафы: от 3 до 4 тысяч для физических лиц, от 20 до 40 тысяч – для должностных лиц. Если при рубке использовалась бензопила, то инструмент конфискуют. Нарушители, помимо штрафа, обязаны возместить причиненный ущерб. Одна срубленная ель может оцениваться до 20 тысяч рублей. И следует помнить, что при нанесении ущерба свыше 5 тысяч наступает уголовная ответственность», – заключил начальник департамента лесного хозяйства по УрФО.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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