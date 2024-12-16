Как правильно выбрать фейерверк на Новый год

В преддверии Нового года уральцам напоминают, как правильно покупать пиротехнику.

Как уже неоднократно подчеркивали в Роспотребнадзоре, необходимо обращать внимание на то, где именно продаются фейерверки и салюты. По закону запрещено торговать пиротехникой на улицах и в переходах. Также магазин пиротехники не должен располагаться в жилом доме, на вокзале, в метро и так далее. Поэтому если видите лоток с фейерверками в переходе, проходите мимо: скорее всего это контрафакт.

Во-вторых, необходимо внимательно читать , что написано на упаковке. Требования безопасности при реализации пиротехники установлены определенным техрегламентом. Поэтому легальные изделия должны содержать на упаковке конкретную информацию: наименование, предупреждение об опасности и класс опасности, адрес изготовителя, срок годности, размер опасной зоны (на сколько нужно отойти при запуске) и так далее. Кроме того, должна быть инструкция по хранению, использованию и утилизации.

В-третьих, необходимо смотреть на внешний вид. Нельзя покупать деформированную пиротехнику или такие изделия, у которых нарушена упаковка. При выборе фейерверков не следует приобретать влажные или с подтеками на упаковке изделия, с мятым или ломаным фитилем.

Если вы уже купили фейерверки, обратите внимание, что хранить их нужно в сухом месте. Но там должно быть не более +30 градусов. Нельзя класть фейерверки рядом с батареей или вблизи легковоспламеняющихся предметов и веществ. В холодное время года фейерверки желательно хранить в отапливаемом помещении, в противном случае, из-за перепадов температуры фейерверки могут отсыреть. Категорически запрещается сушить отсыревшие фейерверки на батарее или обогревателе, а также нельзя сушить их феном. И не отправляйте за салютами детей.

Особенно тщательно стоит подойти к выбору места для запуска фейерверка. В идеале это должна быть открытая площадка – свободная от деревьев и построек поляна или двор.

Если выбранное место не имеет в радиусе 50 метров пожароопасных объектов, стоянок автомашин, деревянных сараев или гаражей, можно использовать практически любую пиротехнику. Если площадка тесна, воспользоваться можно лишь ограниченным ассортиментом изделий наземного действия – петардами и хлопушками. Использовать же рядом с жилыми домами летящие вверх ракеты категорически запрещается, так как они могут попасть в окно, залететь в форточку или на балкон.

При запуске фейерверков зрители должны находиться на расстоянии 20 метров от пусковой площадки с наветренной стороны, так как ветер может снести дым и несгоревшие части оболочки и содержимого. Кроме того, необходимо помнить, что все пиротехнические изделия изготавливаются из взрывчатых и горючих смесей, и при неправильном обращении они представляют серьезную опасность для здоровья человека. Поэтому категорически запрещается носить их в карманах, сжигать в костре, разбирать и подвергать механическим воздействиям.

Екатеринбург, Елена Васильева

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