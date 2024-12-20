МЧС нашло 52 нарушения при продаже пиротехники

В преддверии Нового года сотрудники МЧС совместно с полицией и Росгвардией массово проверяют точки продаж фейерверков в Екатеринбурге.

Как сообщил на пресс-конференции заместитель главного госинспектора по пожарному надзору Свердловской области Сергей Махнев, на контроле у МЧС находится 259 объектов, где торгуют пиротехникой. Рейды прошли в 73 торговых местах, и там ревизоры обнаружили 52 нарушения пожарной безопасности.

Среди них – близкое расположение павильонов пиротехники к другим зданиям, отсутствие огнетушителей и пожарных извещателей, хранение пиротехники рядом с обогревательными приборами, захламление эвакуационных путей. Кроме того, на 9 объектах продавали фейерверки без сопроводительных документов. По результатам проверок было составлено 6 протоколов об административном нарушении, виновным грозят штрафы.

Начиная с 25 декабря правоохранители усилят профилактические рейды, так как в этот период в городе начинают ежедневно возникать стихийные точки продаж пиротехники на улице – продавцы ставят палатки или раскладывают прямо на столах заряды фейерверков и хлопушки.

Как отметил Сергей Махнев, в Екатеринбурге обсуждается введение противопожарного режима на весь период новогодних праздников. Среди дополнительных ограничений может быть запрет на запуск салютов, использование бенгальских огней и другой пиротехники. Но решение пока не принято.

Инспектор также напомнил о правилах использования фейерверков. Их нельзя запускать с балконов и крыш, вблизи автозаправок, нефтепроводов и ЛЭП. Лучше отказаться от праздничного салюта при сильном ветре. При поджигании заряда нельзя курить и разводить рядом открытый огонь. Если заряд не сработал, нужно просто засыпать его снегом – не нужно склоняться над ним, трясти, пытаться повторно зажечь. Махнев отметил, что покупать и использовать фейерверки могут только лица старше 16 лет.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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