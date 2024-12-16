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Понедельник, 16 декабря 2024, 11:45 мск

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В Екатеринбурге начались предновогодние пробки

В Екатеринбурге начались предновогодние пробки – до праздника осталось чуть больше двух недель, и на дорогах фиксируются заторы, особенно в центре города.

Повлияли на дорожную ситуацию и погодные условия – с конца прошлой недели в Екатеринбурге наконец-то пошел снег. По данным синоптиков, осадки будут выпадать минимум до конца недели, автомобилисты отмечают, что стало скользко, и ездят осторожнее.

Екатеринбург, Елена Сычева

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