Житель Екатеринбурга арестован по обвинению в поджоге военкомата

Житель Екатеринбурга Дмитрий Баранов, которого обвиняют в поджоге военкомата, помещен под стражу.

Как сообщили в пресс-службе Свердловского облсуда, ходатайство об аресте подал следователь. Постановлением Ленинского суда от 16.12.2024 фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 13.02.2025 включительно. Постановление в законную силу не вступило. На его обжалование у сторон есть 3 суток. Дело возбуждено по ст. 205 – «Теракт».

Напомним, вечером 13 декабря стало известно, что молодой человек пытался поджечь здание центрального военного комиссариата Свердловской области на проспекте Ленина в Екатеринбурге. Он кинул как минимум две бутылки зажигательной смеси в дверь военкомата. Происходящее заснял на видео очевидец. Позже Баранов заявил, что поджечь военкомат его заставили телефонные мошенники.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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