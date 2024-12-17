Городской транспорт Екатеринбурга будет существенно обновлен – Алексей Орлов

Глава Екатеринбурга проводит прямую линию для жителей уральской столицы. Начал Алексей Орлов с транспортной реформы. По словам градоначальника, транспортные проблемы копились в Екатеринбурге годами, сразу их все не решить.

«Но мы понимаем, куда двигаться и первые результаты уже видим. С 1 августа мы перевели электротранспорт на работу по брутто-контрактам. Это … дает выдерживание расписания, так как предприятие получает деньги за пройденный километр. Эта методика позволяет решить вопросы, в том числе, и кадровые. Переход на новую систему работы позволил впервые за многие годы остановить отток кадров с транспорта… В этом году мы дважды индексировали зарплату водителей и в феврале 2025 года еще повысим на 30 процентов, не только водителям, но и кондукторам. Решается и жилищный вопрос», – отметил Алексей Орлов.

По словам главы города, водители Гортранса получают по 100-120 тысяч, по кондукторам – цифры скромнее, но находятся в рынке.

Что касается подвижного состава, то средний возраст трамваев в Екатеринбурге перешел за 40 лет, троллейбусы перешли уже за 30 лет, и необходимо их менять. Для Екатеринбурга уже куплено 50 новых троллейбусов и 120 автобусов. «До конца года поступит в парк еще 50 новых троллейбусов. Троллейбусный парк будет обновлен почти на половину (сейчас числится 200 машин)», – отметил Орлов. Старые троллейбусы будут списаны, их километраж исчисляется сотнями тысяч километров.

Трамвайная сеть – следующий этап транспортной реформы Екатеринбурга, в парке находится более 400 машин, уже объявлен конкурс на покупку новых 15 трамваев в начале следующего года. «И купим еще 35 в 2025 году. То есть всего будет 50 новых трамваев. Жители сразу заметят разницу», – заверил Орлов.

Екатеринбург, Елена Васильева

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