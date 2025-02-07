На Уралмаше загорелся троллейбус, который следовал по маршруту № 38. О пострадавших не сообщается.

Известно, что у троллейбуса могло выбить автомат, что и стало причиной возгорания.

Отметим, что в планах администрации Екатеринбурга есть обновление парка троллейбусов, которые, по словам профильных чиновников, «держатся на краске и на честном слове». Порядка 100 новых машин начнут курсировать в течение года, таким образом парк троллейбусов составит 150 единиц – это, по расчетам транспортников мэрии, закрывает городскую потребность.

Екатеринбург, Елена Сычева

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