В парке «Бажовские места» устроят детский сад для филинов (ФОТО)

В Свердловской области планируют запустить уникальный проект по восстановлению популяции филина. Его инициаторы – областное минприроды и центр реабилитации хищных птиц «Холзан». Как сообщили в ДИПе, детали проекта обсудили на заседании регионального охотхозяйственного совета, который возглавляет первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков.

Филин – самая большая сова, обитающая на Среднем Урале. Этот вид птиц занесен в Красную книгу Российской Федерации. Чтобы не допустить полного исчезновения западносибирского подвида филина в регионе, в центре «Холзан» планируют выращивать филинят, которых будут выпускать в природном парке «Бажовские места».

«Для проекта сотрудниками нашего центра была разработана уникальная методика выпуска, не имеющая аналогов в мире. От родителей птенцы, выведенные в «Холзане», будут изыматься в возрасте 55-70 дней, когда они уже самостоятельно могут есть предложенный корм и подлетывают. Их поместят в специальный вольер из металлической сетки, который будет расположен в месте выпуска в природном парке. Вместе с ними будет жить взрослая самка филина. Она станет отпугивать хищников, обитающих в «Бажовских местах», а также показывать птенцам безопасность этого места», – рассказала специалист центра «Холзан» Анастасия Ширшова.

На первых этапах птенцов и взрослого филина будут подкармливать. Постепенно количество подкормки будет уменьшаться, чтобы птенцы начали охотиться самостоятельно.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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