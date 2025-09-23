Краснокнижных филинов выпустили в леса Среднего Урала (ФОТО)

В Свердловской области для восстановления популяции в дикую природу выпустили трех молодых филинов, выращенных в вольере природного парка «Бажовские места».

«Впервые на государственном уровне реализован полный цикл проекта по реинтродукции краснокнижного филина – от рождения птенцов до их возвращения в дикую природу. Мы не просто увеличили численность вида, мы подарили региону трех новых пернатых хищников, которые займут свою нишу в экосистеме Среднего Урала и, мы надеемся, дадут собственное потомство», – отметил и.о. министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов.

Птенцов готовили к жизни в дикой природе несколько месяцев. В начале июня их в возрасте 55-70 дней перевезли в специальный адаптационный вольер в парке «Бажовские места», построенный в форме шалаша из железной сетки и сосновых досок. Рядом с филинятами поселили взрослую самку, которая отпугивала хищников, а также учила птенцов самостоятельности. Птиц сначала подкармливали, но постепенно сокращали количество пищи, чтобы развить охотничьи инстинкты. За это время в просторном вольере птенцы в полной мере научились летать и охотиться, рассказали в ДИПе.

Как ранее писал «Новый День», филин – самая большая сова, обитающая на Среднем Урале. Этот вид птиц занесен в Красную книгу Российской Федерации. Птенцов вырастили, чтобы не допустить полного исчезновения западносибирского подвида филина в регионе.

Екатеринбург

