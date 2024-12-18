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Среда, 18 декабря 2024, 19:23 мск

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На берегах Волчихинского водохранилища снесут десятки рыбацких домиков

В течение ближайших нескольких месяцев из водоохранной зоны Волчихинского водохранилища исчезнут 59 незаконных построек.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, до 31 марта 2025 года подрядчики снесут рыбацкие домики и прочие постройки, возведенные самовольно. Владельцы не имеют на них документов.

С перечнем объектов можно ознакомиться здесь.

В мэрии отмечают, что незаконные постройки находятся в зоне санитарной охраны одного из важных источников питьевой воды для Екатеринбурга.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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