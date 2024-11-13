На острове в Волчихинском водохранилище снесут самовольные дома

Власти Екатеринбурга планируют снести самовольные постройки на острове Вторая база в Волчихинском водохранилище. Сейчас там находится «База рыболовов и охотников № 2».

Как сообщили в пресс-службе мэрии, сносу подлежат семь зданий, которые находятся на неразграниченных землях и были построены без разрешения. Городские специалисты во время выезда не смогли определить, используются ли постройки сейчас.

Администрация дает владельцам зданий три месяца, чтобы заявить свои права на дома. По истечении этого срока постройки снесут. Это планируется сделать до 31 марта 2025 года.

Напомним, Волчихинское водохранилище является главным источником питьевой воды для Екатеринбурга.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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