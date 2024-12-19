В страшном ДТП на курганской трассе погиб водитель (ФОТО)

На 73-м км федеральной автодороги Екатеринбург – Шадринск – Курган столкнулись два автомобиля, один из водителей погиб. Как сообщили в пресс-службе ГАИ, трагедия случилась днем 18 декабря. Водитель автомобиля «Форд Маверик», ехавший со стороны города Каменска-Уральского, потерял управление, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем ВАЗ 2111.

Водителя «одиннадцатой» бригада Территориального центра медицины катастроф доставила в городскую больницу Каменска-Уральского, где он скончался.

Установлено, что водитель «Форда», 47-летний местный житель, имеет общий стаж вождения 26 лет. В момент аварии он был пристегнут ремнем безопасности, освидетельствование на алкоголь показало отрицательный результат. Мужчина ранее трижды привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. Он сообщил сотрудникам полиции, что при завершении маневра обгона потерял контроль над машиной, что привело к столкновению.

Водитель «Лады» – 41-летний житель Каменского района со стажем вождения 11 лет. Он был пристегнут ремнем безопасности. Его состояние будет определено по результатам судебно-медицинской экспертизы.

Каменск-Уральский, Елена Владимирова

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