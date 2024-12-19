На каменской трассе новое ДТП – легковушка въехала в автобус

Новое ДТП на каменской трассе. Как сообщают очевидцы, чуть дальше того места на 73-м км федеральной автодороги Екатеринбург – Шадринск – Курган, где накануне разбились два автомобиля, в районе заправки «Газпром» столкнулись «Фиат» и автобус.

Подробности происшествия пока неизвестны. На месте работают МЧС и ГИБДД. Сообщается, что «Фиат» сильно разбит. Данных о пострадавших в ДТП пока нет.

Москва, Елена Васильева

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