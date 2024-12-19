Буллинга в школах стало больше. Детский омбудсмен предложил вспомнить Макаренко

Справиться с таким явлением, как буллинг, в школах Свердловской области пока не удается. Необходимо искать новые решения для этой задачи, считает детский омбудсмен региона Игорь Мороков. Возможно, полагает он, какие-то идеи можно найти в советском прошлом.

«Это одна из тенденций, которая преследует нас на протяжении нескольких лет. Да, растет буллинг. Только через формирования коллектива с обязательным участием родителей, педагогов, только это поможет нам минимизировать проблему. Пока идет рост, но это небыстрая тема. Школа – это зеркало, которое отражает ситуацию во всех сферах жизни», – сказал Игорь Мороков на пресс-конференции в «ТАСС-Урал».

По мнению детского омбудсмена, имеет смысл вспомнить о работах корифеев советской педагогической науки, которые большое внимание уделяли формированию коллектива, и в первую очередь – Антона Макаренко.

«Когда смотришь программы профилактики буллинга, я ни разу не встретил тезиса «формирование коллектива». Если у Макаренко было формирование детского коллектива, в нашем случае мы говорим о формировании детско-взрослого коллектива со всеми участниками системы. Только это поможет нам минимизировать проблему», – считает Мороков.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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