«Не можем справиться»: за 5 лет в школах вдвое увеличилось число случаев буллинга

В Свердловской области продолжает расти количество случаев травли в школах, справиться с этой проблемой пока не удалось.

Об этом заявил сегодня на пленарном заседании заксо детский омбудсмен Игорь Мороков. По его словам, в 2020 году к нему поступило 86 обращений, связанных с конфликтами в образовательных учреждениях, в 2022-м – 120, а в 2024-м – уже 184. Для разрешения конфликтов детский омбудсмен и его помощники в прошлом году 17 раз лично выезжали в школы. Кроме того, они направили 161 запрос директорам школ, главам муниципалитетов, прокурорам, в комиссии по делам несовершеннолетних.

«Острой проблемой является система образования с точки зрения травли, конфликтных ситуаций, не можем пока с ней справиться», – отметил Мороков.

При этом, считает Мороков, методические рекомендации для решения задачи существуют – не хватает воли на местах.

«Нужно смотреть, как проигрывают эти ситуации, как директор школы организует эту работу. Где-то реагируют за три секунды, где-то родитель месяцами к директору на прием попасть не может. Не все педагоги в этом направлении готовы работать», – заявил Мороков и предложил депутатам провести круглый стол, на котором эту проблему обсудят еще раз.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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