Жесткую аварию с автобусом под Каменском-Уральским устроил пьяный водитель

Стали известны подробности утренней аварии на 86-м километре федеральной трассы «Екатеринбург-Шадринск-Курган».

Как сообщили в свердловской Госатовинспекции, водитель автомобиля «Фиат» пошел на обгон, но не справился с управлением и столкнулся сразу с двумя грузовыми машинами – встречным «Даф» и попутным «Вольво». После этого «Фиат» отбросило на пассажирский автобус «Ютонг», который следовал из Екатеринбурга в Каменск-Уральский.

В результате ДТП пострадал только водитель иномарки, совершивший рискованный маневр. 55-летний мужчина с травмами различной тяжести был доставлен в больницу Каменска-Уральского. При госпитализации у него взяли анализ крови, по результатам которого у водителя выявлено состояние опьянения. Автоинспекторы установили, что водительский стаж мужчины составляет 38 лет. Он 18 раз привлекался за нарушение ПДД.

Водителей грузовых машин и автобуса также проверили на опьянение – все тесты были отрицательными. В салоне автобуса в момент аварии находилось 19 пассажиров. Никто из них не пострадал.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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