Главную елку Екатеринбурга уже собрали и нарядили

В Историческом сквере завершена установка главной новогодней елки города высотой 30 метров. Ее собрали и украсили гирляндами и новогодними шарами, а ночью впервые проверили подсветку. Тестовые включения продлятся еще несколько дней, сообщили в пресс-службе мэрии.

Неподалеку от елки рабочие строят ледовый лабиринт, а участники конкурса «Европа-Азия» вырезают изо льда скульптуры на тему снеговиков. Самих «виновников торжества», которым посвящен Ледовый городок в этом году, уже привезли на площадку.

Освещать городок будут не только огни елки. Строители устанавливают световые конструкции: большой тоннель из гирлянд и снежинки. Продолжается работа над входными арками в городок. Их украсили снегом и гирляндами.

Для детей готовят большую, средние и маленькие горки – строители сделали ледяные борты и уловители. А чтобы покататься мог каждый желающий, сюда привезли ларек с ледянками.

Напомним, Ледовый городок в этом году впервые за многие десятилетия сменил площадку. На его месте (на площади 1905 года) 21 декабря шоу знаменитого фигуриста Ильи Авербуха откроется каток. Так екатеринбуржцы получат сразу две большие праздничные площадки в центре города.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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