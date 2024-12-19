Екатеринбургский метрополитен продлит работу в новогоднюю ночь

Метро Екатеринбурга 31 декабря будет работать до часу ночи. Кроме того, 31 декабря и 1 января проезд в городской подземке будет бесплатным, напомнила администрация метрополитена.

Как ранее писал «Новый День», в этот период бесплатный проезд также будет в трамваях и троллейбусах. Во время прямой линии мэр Алексей Орлов заявил, что такой подарок горожанам стал возможен благодаря транспортной реформе, а именно переходу электротранспорта на брутто-контракты.

Как уточнили в городской администрации, в новогодние каникулы общественный транспорт будет ходить по расписанию выходного дня. Исключением станет только первая половина 1 января, когда на линию выходит только половина парка.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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