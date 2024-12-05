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Четверг, 5 декабря 2024, 14:16 мск

Новости Екатеринбург

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В честь Нового года в Екатеринбурге будет бесплатный проезд в трамваях, троллейбусах и метро

Власти Екатеринбурга сделают бесплатным проезд в трамваях, троллейбусах и метрополитене 31 декабря и 1 января. Решение было принято на сегодняшнем заседании коллегии администрации города. Кроме того, с 29 декабря по 8 января отменяется плата на уличных парковках.

«Такой новогодний подарок для жителей и гостей уральской столицы стал возможен благодаря применению брутто-контрактов – одного из главных пунктов транспортной реформы», – сообщил мэр Алексей Орлов в своем телеграм-канале.

Напомним, в 2025 году в бюджете Екатеринбурга заложены беспрецедентные траты на развитие общественного транспорта – 12,6 миллиарда рублей. На эти деньги будет осуществлен переход всех автобусов на брутто-контракты (трамваи и троллейбусы уже работают по этой схеме), а также планируется закупка почти 300 новых единиц общественного транспорта.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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Метки / Новый год

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